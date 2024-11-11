«Индиана» победила «Нью-Йорк», Матурин набрал 38 очков

«Индиана» на своем паркете обыграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:121. Форварж «Пэйсерс» Беннедикт Матурин набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Орландо» выиграл у «Вашингтона» — 121:94. «Уизардс» потерпели четвертое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 132:121 (29:26, 29:35, 34:33, 40:27)

И: Матурин (38), Халибертон (35 + 14 передач), Тернер (26), Сиакам (14).

Н: Брансон (33 + 10 передач), Таунс (30), Ануноби (25), Харт (16 + 10 подборов).

«Орландо» — «Вашингтон» — 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22)

О: Ф. Вагнер (23), Энтони (16), М. Вагнер (16).

В: Пул (24), Кулибали (20), Джордж (15).