«Индиана» обыграла «Нью-Йорк», «Шарлотт» проиграл «Филадельфии»
«Индиана» переиграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:102. В других встречах «Кливленд» выиграл у «Чикаго» (115:92), «Шарлотт» дома потерпел поражение от «Филадельфии» (106:110).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 122:102 (36:29, 34:28, 26:19, 26:26)
И: Дуарте (23), Тернер (22), Сабонис (21 + 11 подборов).
Н: Барретт (19), Рэндл (18), Беркс (15).
«Кливленд» — «Чикаго» — 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)
К: Гарлэнд (24), Мобли (16), Маркканен (14).
Ч: Лавин (23), Болл (19), Вучевич (18 + 12 подборов).
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)
Ш: Хэйворд (31), Убре (22 + 10 подборов), Бриджес (20).
Ф: Эмбиид (32), Сет Карри (23), Харрис (18).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю