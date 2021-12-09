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«Индиана» обыграла «Нью-Йорк», «Шарлотт» проиграл «Филадельфии»

05:54
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«Индиана» переиграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:102. В других встречах «Кливленд» выиграл у «Чикаго» (115:92), «Шарлотт» дома потерпел поражение от «Филадельфии» (106:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 122:102 (36:29, 34:28, 26:19, 26:26)

И: Дуарте (23), Тернер (22), Сабонис (21 + 11 подборов).

Н: Барретт (19), Рэндл (18), Беркс (15).

«Кливленд» — «Чикаго» — 115:92 (29:24, 23:19, 30:23, 33:26)

К: Гарлэнд (24), Мобли (16), Маркканен (14).

Ч: Лавин (23), Болл (19), Вучевич (18 + 12 подборов).

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 106:110 (26:26, 27:25, 28:31, 25:28)

Ш: Хэйворд (31), Убре (22 + 10 подборов), Бриджес (20).

Ф: Эмбиид (32), Сет Карри (23), Харрис (18).

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Евгений Козинов все материалы автора
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