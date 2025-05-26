«Никс» одержали первую победу в серии плей-офф НБА с «Индианой», у Таунса дабл-дабл

«Никс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА на выезде обыграли «Индиану» со счетом 106:100.

Самым результативным на паркете стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, набравший 24 очка и сделавший 15 поборов. У «Пэйсерс» защитник Тайриз Хэлибертон набрал 20 очков. Во второй четверти команда из Нью-Йорка уступала в 20 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Индианы». Четвертый матч пройдет 28 мая и начнется в 3:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 100:106 (30:26, 28:19, 22:25, 20:36)

26 мая. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Счет в серии: 2-1.