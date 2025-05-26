Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

«Никс» одержали первую победу в серии плей-офф НБА с «Индианой», у Таунса дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент

«Никс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА на выезде обыграли «Индиану» со счетом 106:100.

Самым результативным на паркете стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, набравший 24 очка и сделавший 15 поборов. У «Пэйсерс» защитник Тайриз Хэлибертон набрал 20 очков. Во второй четверти команда из Нью-Йорка уступала в 20 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Индианы». Четвертый матч пройдет 28 мая и начнется в 3:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 100:106 (30:26, 28:19, 22:25, 20:36)

26 мая. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Счет в серии: 2-1.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Йорк Никс
Читайте также
Когда-то Кокорин считался главным талантом России, а сейчас вообще никому не нужен в РПЛ. Скандальной карьере конец?
«Чувствую себя таксистом». Панарин: знакомый тренер в «Лос-Анджелесе» и скачок зарплат в НХЛ
День до завершения карьеры? У Дзюбы осталось меньше двух суток на поиск клуба
СМИ сообщили о плане США принять 17,5 тыс. африканеров в качестве беженцев
На Украине распространились националистические программы для детей от двух лет
Reuters узнало о тестировании Meta ИИ-ассистента с участием операторов-людей
Популярное видео
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» победила «Оклахому» и сократила отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА

«Никс» по ходу третьего матча серии с «Индианой» отыграли 20 очков
Новости
RSS RSS
Все новости