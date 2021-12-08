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«Индиана» может обменять Сабониса, Тернера и Леверта

04:18
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«Индиана» готова на перестройку состава. По информации The Athletic, клуб готов расстаться с Карисом Левертом, Домантасом Сабонисом или Майлзом Тернером.

«Пэйсерс» занимают 13-е место в Восточной конференции. Они одержали 10 побед и потерпели 16 поражений.

В прошлом сезоне команда была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата, но не смогла пробиться в плей-офф.

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Евгений Козинов все материалы автора
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