30 апреля, 04:34

«Индиана» переиграла «Милуоки» и вышла в четвертьфинал НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

«Индиана» выиграла у «Милоуки» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 119:118 ОТ. «Пэйсерс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Бакс» Гэри Трент, набравший 33 очка. Форвард Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 30 очков, 20 подборов и 13 передач.

В четвертьфинале «Индиана» встретится с «Кливлендом».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Индиана» — «Милуоки» — 119:118 OT (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)

И: Халибертон (26), Тернер (21), Несмит (19 + 12 подборов), Макконнелл (18).

М: Трент (33), Я. Адетокунбо (30 + 20 подборов + 13 передач), Грин (19).

