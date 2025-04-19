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Сегодня, 23:00

«Индиана» с победы над «Милуоки» стартовала в плей-офф НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Индиана» дома обыграла «Милуоки» в первом матче 1/8 финала плей-офф НБА — 117:98.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 36 очков и 12 подборов. Лучшим у хозяев был Паскаль Сиакам, набравший 25 очков.

«Индиана» повела в серии — 1-0. Следующий матч снова пройдет в Индианаполисе 23 апреля.

НБА.Плей-офф

1/8 финала

«Индиана» — «Милуоки» — 117:98 (33:25, 34:18, 26:33, 24:22)

И: Сиакам (25 очков), Тернер (19, Нембхард (17)

М: Адетокунбо (36+12 подборов), Грин (15), Трент (14)

19 апреля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Баскетбол
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БК Индиана Пэйсерс
БК Милуоки Бакс
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