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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»

04:30
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«Милуоки» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (142:133). 26-летний форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 40 очков и сделал 15 подборов.

В другой встрече «Клипперс» выиграли у «Шарлотт» (113:90). «Хорнетс» потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Клипперс» — 90:113 (23:31, 24:13, 30:40, 13:29)

Ш: Болл (18), Бийомбо (13), Розир (10), Макдэниэлс (10), Зеллер (10).

К: Джордж (20 + 10 подборов), Джексон (19), Леонард (16).

«Индиана» — «Милуоки» — 133:142 (38:39, 28:30, 30:40, 37:33)

И: Холидэй (26), Макконнелл (23), Бриссетт (19), Макдермотт (19).

М: Я. Адетокунбо (40 + 15 подборов), Миддлтон (22), Б. Лопес (21), Холидэй (20 + 14 передач).

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