Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»
«Милуоки» обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (142:133). 26-летний форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 40 очков и сделал 15 подборов.
В другой встрече «Клипперс» выиграли у «Шарлотт» (113:90). «Хорнетс» потерпели третье поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Клипперс» — 90:113 (23:31, 24:13, 30:40, 13:29)
Ш: Болл (18), Бийомбо (13), Розир (10), Макдэниэлс (10), Зеллер (10).
К: Джордж (20 + 10 подборов), Джексон (19), Леонард (16).
«Индиана» — «Милуоки» — 133:142 (38:39, 28:30, 30:40, 37:33)
И: Холидэй (26), Макконнелл (23), Бриссетт (19), Макдермотт (19).
М: Я. Адетокунбо (40 + 15 подборов), Миддлтон (22), Б. Лопес (21), Холидэй (20 + 14 передач).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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