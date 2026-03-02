«Мемфис» переиграл «Индиану» на выезде
«Мемфис» победил «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 125:106.
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Индианы» Джарас Уокер — у него 21 очко.
«Индиана» потерпела шестое поражение подряд. Она занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции (15-46). «Мемфис» (23-36) идет на 11-м месте в Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Мемфис» — 106:125 (34:34, 26:31, 23:26, 23:34)
И: Уокер (21 очко), Портер (16), Хафф (14)
М: Хендрикс (19), Уэллс (18), Проспер (17)
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