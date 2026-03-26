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26 марта, 04:32

«Лейкерс» выиграли у «Индианы», Дончич набрал 43 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Лейкерс» одержали победу над «Индианой» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:130. Игра проходила на паркете арены «Гейнбридж Филдаус» в Индианаполисе.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 43 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Филадельфия» выиграла у «Чикаго» — 157:137.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Лейкерс» — 130:137 (28:45, 31:30, 26:30, 45:32)

И: Сиакам (20), Хафф (18), Макконнелл (17), Уокер (15), Топпин (15).

Л: Дончич (43), Ривз (25), Джеймс (23), Хэйс (21 + 10 подборов).

«Филадельфия» — «Чикаго» — 157:137 (38:26, 33:26, 51:32, 35:53)

Ф: Эмбиид (35), Джордж (28), Эджкомб (22), Пэйн (15).

Ч: Гидди (23 + 12 передач), Бузелис (18), Секстон (16), Джонс (15), Миллер (15).

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БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Чикаго Буллз
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