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«Кливленд» обыграл «Индиану», Гарлэнд набрал 29 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Кливленд» на выезде переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Вашингтон» на своем паркете победил «Орландо» — 120:112. Атакующий защитник «Уизардс» Си Джей Макколлум набрал 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 120:112 (30:29, 32:21, 39:37, 19:25)

В: Макколлум (27), Сарр (23), Шэмпени (17), Кулибали (14).

О: Ричардсон (20), Бэйн (15), Банкеро (14), да Силва (13).

«Индиана» — «Кливленд» — 116:120 (28:22, 32:31, 33:31, 23:36)

И: Сиакам (22), Хафф (20), Нембхард (15 + 11 передач), Несмит (14).

К: Гарлэнд (29), Э. Мобли (20), Меррилл (19), Аллен (19 + 12 подборов).

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НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
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