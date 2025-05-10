«Кливленд» обыграл «Индиану», Митчелл набрал 43 очка

«Кливленд» выиграл у «Индианы» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 126:104. «Кавальерс» сократили счет в серии — 1-2.

Атакующий защитник Донован Митчелл набрал 43 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Четвертый матч в серии состоится 12 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Индиана» — «Кливленд» — 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29)

И: Матурин (23), Сиакам (18), Тернер (15), Макконнелл (12).

К: Митчелл (43), Струс (20), Аллен (19 + 12 подборов), Э. Мобли (18 + 13 подборов).

Счет в серии: 2-1.