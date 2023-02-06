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Сегодня, 03:19

«Индиана» уступила «Кливленду», у Тернера дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА уступила «Кливленду» со счетом 103:122.

Самым результативным на паркете стал центровой «Пэйсерс» Майлс Тернер, набравший 27 очков и сделавший 10 подборов.

После этого матча «Индиана» с 25 победами занимает 11-е место в Восточной конференции, «Кливленд» с 33 победами — на пятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Кливленд» — 103:122 (25:27, 21:35, 38:36, 19:24)

6 февраля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
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