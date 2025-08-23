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23 августа 2025, 05:21

«Миннесота» обыграла «Индиану», Клюндикова набрала 6 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» выиграла у «Индианы» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 95:90.

Российская центровая «Линкс» Мария Клюндикова провела на паркете 14 минут 50 секунд и набрала 6 очков. Также на ее счету 9 подбора и 1 передача. Другая россиянка Анастастия Олаири Косу пропустила игру.

«Миннесота» с результатом 29-7 лидирует в Западной конференции. «Индиана» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 19-17.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана Фивер» — «Миннесота Линкс» — 90:95 (27:22, 25:28, 17:32, 21:13)

И: Митчалл (27), Халл (23), Бостон (15).

М: Макбрайд (29), Шепард (22), Хайдман (17).

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