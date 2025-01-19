«Индиана» дома одержала победу над «Филадельфией»

Читать «СЭ» в

«Индиана» на своем паркете переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:102.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 28 очков. Лучший у «Пэйсерс» — форвард Паскаль Сиакам с 21 очком.

«Индиана» одержала 23-ю победу и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» потерпела 24-е поражение и идет 11-й.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Филадельфия» — 115:102 (28:23, 33:36, 28:21, 26:22)

И: Сиакам (21), Тернер (18 очков + 11 подборов), Брайант (12), Несмит (12), Шеппард (12).

Ф: Макси (28), Убре (18), Каунсил (18), Бона (12).