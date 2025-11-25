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25 ноября 2025, 06:05

«Детройт» обыграл «Индиану» и одержал 13-ю победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Детройт» на выезде победил «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:117.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кейд Каннингем — он набрал 24 очка, сделал 11 подборов и 6 передач.

«Детройт» одержал 13-ю победу подряд и лидирует в Восточной конференции НБА. «Индиана» идет 14-й на «Востоке».

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«Индиана» — «Детройт» — 117:122 (32:35, 23:36, 33:30, 29:21)

И: Сиакам (24 очка), Уокер (21), Макконнелл (16)

Д: Каннингем (24+11 подборов), Леверт (19), Дюрен (17+12 подборов)

25 ноября. Детройт. «Little Caesars Arena»

«Торонто» — «Кливленд» — 110:99 (29:32, 28:22, 31:22, 22:23)

Т: Ингрэм (37), Барнс (18+11 подборов), Мамукелашвили (12)

К: Митчелл (17), Тайсон (15), Томлин (14)

25 ноября. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Майами» — «Даллас» — 106:102 (20:19, 32:25, 28:28, 26:30)

М: Хирро (24), Уэйр (20+18 подборов), Адебайо (17)

Д: Вашингтон (27), Кристи (15), Томпсон (13)

25 ноября. Майами. «FTX Arena».

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НБА
БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Торонто Рэпторз
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