21 марта, 04:56

«Индиана» в овертайме победила «Бруклин»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Индиана» выиграла у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:99 ОТ. «Пэйсерс» одержали третью победу подряд.

Форвард Беннедикт Матурин оформил дабл-дабл — 28 очков и 16 подборов.

«Индиана» с результатом 40-29 занимает 4-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 23-47.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Бруклин» — 105:99 ОТ (23:28, 19:24, 25:19, 24:20, 14:8)

И: Матурин (28 + 16 подборов), Тернер (23 + 10 подборов), Несмит (14).

Б: Расселл (22), З. Уильямс (22), Уотфорд (15).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Индиана Пэйсерс
