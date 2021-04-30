42 очка Дюранта помогли «Бруклину» обыграть «Индиану»

«Бруклин» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (130:113). Самым результативным игроком стал Кевин Дюрант оформивший дабл-дабл — 42 очка и 10 передач.

В другой встрече «Даллас» обыграл «Детройт» (115:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 105:115 (26:26, 28:34, 29:26, 22:29)

Дет: Стюарт (20 + 10 подборов), Бей (18), Думбуя (14).

Дал: Хардуэй (42), Берк (15), Брансон (13), Порзингис (11).

«Индиана» — «Бруклин» — 113:130 (28:35, 24:31, 41:45, 20:19)

И: Леверт (36), Самнер (16), Макдермотт (15).

Б: Дюрант (42 + 10 передач), Джонсон (20 + 21 подбор), Шэмет (14), Харрис (14), Грин (14).