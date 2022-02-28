27 очков Бриссетт принесли «Индиане» победу над «Бостоном»

«Индиана» одержала победу над «Бостоном» (128:107) в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе.

Лучшую результативность в игре показал форвард хозяев Ошей Бриссет, набрав 27 очков.

В других матчах регулярного чемпионата «Хьюстон» потерпел поражение от «Клипперс» (98:99), «Шарлотт» проиграл «Детройту» (126:127 ОТ), «Голден Стэйт» уступил «Далласу» (101:107).

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Регулярный сезон

«Индиана» — «Бостон» — 128:107 (27:30, 39:25, 27:27, 35:25)

28 февраля. Индианаполис. Gainbridge Fieldhouse.

«Хьюстон» — «ЛА Клипперс» — 98:99 (28:19, 22:27, 30:28, 18:25)

28 февраля. Хьюстон. Toyota Center.

«Шарлотт» — «Детройт» — 126:127 ОТ (28:31, 26:27, 30:24, 32:34, 10:11)

28 февраля. Шарлотт. Spectrum Center.

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 101:107 (37:24, 23:24, 28:26, 13:33)

28 февраля. Сан-Франциско. Chase Center.