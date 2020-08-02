«Индиана» благодаря 53 очкам Уоррена обыграла «Филадельфию»

«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Филадельфию» — 127:121. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пэйсерс» Ти Джей Уоррен, набравший 53 очка. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 41 балла и 21 подбора.

«Индиана» (40-26) поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» (39-27) опустилась на шестое.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Филадельфия» — 127:121 (35:29, 26:26, 20:32, 46:34)

И: Уоррен (53)

Ф: Эмбиид (41+ 21 подбор), Харрис (30)

2 августа.