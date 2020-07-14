Игроков НБА будут штрафовать за нарушение карантина

НБА будет штрафовать игроков за нарушение карантина с 30 июля, сообщил журналист ESPN Бобби Маркс.

— С 30 июля баскетболистов будут штрафовать, если они нарушат карантин, — написал у себя в Twitter Маркс. — За каждую пропущенную игру будут лишать 1 процента зарплаты. Например, Ришон Холмс, ранее нарушивший карантин, платил бы по 50 тысяч долларов за каждую пропущенную встречу.

Центровой «Сакраменто» Ришон Холмс стал первым игроком лиги, нарушившим правила карантина. Чтобы забрать заказанную еду, он покинул кампус в Орландо, где находятся все команды, которые будут участвовать в возобновлении сезона.

Сезон-2019/20 в НБА планируется возобновить 30 июля.