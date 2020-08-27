Игроки WNBA поддержали афроамериканца, пострадавшего от действий полицейского

Баскетболистки женской НБА провели акцию в поддержку афроамериканца Джейкоба Блейка, которого попал в больницу после того, как его ранил полицейский. Ранее лига отменила всем матчи игрового дня. До этого аналогичное решение приняли и в мужской НБА.

Игроки выстроились на площадке, стоя на колене и взявшись за руки. Большинство из них были в черных футболках. Часть из них была в белых футболах с буквами, которые образовали имя и фамилию пострадавшего.

Причиной решения о переносе матчей стал инцидент, который произошел 24 августа в городе Кеноша. На записи с места инцидента видно, что 29-летний Джейкоб Блейк пытается сесть в машину, после того, как он разнимал двух поссорившихся женщин, а двое полицейских стреляют ему в спину (в автомобиле сидели дети Блейка).

На видео слышны семь выстрелов. Пострадавший жив и находится в реанимации — он перенес операцию, его состояние стабильно. Это событие вызвало массовые протесты в Висконсине.