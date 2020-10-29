Игроки НБА выступают за начало нового сезона 18 января
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Значительная часть баскетболистов, в том числе звезды лиги, выступают за начало нового сезона НБА 18 января, сообщает Yahoo Sport. В таком случае рынок свободных агентов откроется только 1 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает различные варианты старта нового сезона. Совет управляющих лиги предполагает, что сезон-2020/21 может начаться в Рождество (25 декабря).
Комиссионер Адам Сильвер заявил, что старт чемпионата с болельщиками на трибунах теперь не является приоритетным, так как это может подвинуть график следующих розыгрышей.
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