Игроки НБА выступают за начало нового сезона 18 января

Значительная часть баскетболистов, в том числе звезды лиги, выступают за начало нового сезона НБА 18 января, сообщает Yahoo Sport. В таком случае рынок свободных агентов откроется только 1 декабря.

Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает различные варианты старта нового сезона. Совет управляющих лиги предполагает, что сезон-2020/21 может начаться в Рождество (25 декабря).

Комиссионер Адам Сильвер заявил, что старт чемпионата с болельщиками на трибунах теперь не является приоритетным, так как это может подвинуть график следующих розыгрышей.