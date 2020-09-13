Игроки НБА оказались вовлечены в акцию протеста Black Lives Matter

Игроки НБА оказались вовлечены в акцию протеста активистов движения Black Lives Matter. Протестующие заблокировали автобус с игроками и потребовали более активных действий от лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего защитника «Хьюстона» Рассела Уэстбрука, сообщает Fadeawayworld.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация перенесла несколько матчей плей-офф из-за того, что игроки некоторых команд отказались выходить на площадку в знак поддержки протестующих против действий полиции в отношении темнокожего населения.