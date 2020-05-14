Игроки «Майами» провели первые тренировки на клубной базе
«Майами» открыл свой тренировочный комплекс, который бездействовал с середины марта из-за пандемии коронавируса, сообщает журналист ESPN Рамона Шелберн.
Также, источник сообщил, что 12 игроков команды провели индивидуальные тренировки, соблюдая условия социального дистанцирования.
8 мая НБА разрешила клубам, находящимся в штатах, в которых ослаблен режим самоизоляции, открывать тренировочные базы.
The Miami Heat were able to open their practice facility today, according to sources. 12 players went in for voluntary, socially distanced workouts.— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) May 13, 2020
Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в ближайший месяц лига примет решение о возобновлении или досрочном завершении сезона.