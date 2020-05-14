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Игроки «Майами» провели первые тренировки на клубной базе

08:59

«Майами» открыл свой тренировочный комплекс, который бездействовал с середины марта из-за пандемии коронавируса, сообщает журналист ESPN Рамона Шелберн.

Также, источник сообщил, что 12 игроков команды провели индивидуальные тренировки, соблюдая условия социального дистанцирования.

8 мая НБА разрешила клубам, находящимся в штатах, в которых ослаблен режим самоизоляции, открывать тренировочные базы.

Сезон-2019/20 в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в ближайший месяц лига примет решение о возобновлении или досрочном завершении сезона.

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