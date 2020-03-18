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Игроки «Лейкерс» пройдут тестирование на коронавирус после ситуации с Дюрантом

01:10
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Игроки «Лейкерс» пройдут тестирование на коронавирус, сообщает ESPN. Это решение связано с тем, что форвард «Бруклина» Кевин Дюрант был заражен. До паузы в регулярном чемпионате НБА «озерники» провели встречу именно с «Нетс». Игроки будут на двухнедельном карантине.

Ранее стало известно, что у четырех игроков «Бруклина» диагностирован коронавирус, имена трех остальных не называются.

Сезон в НБА был приостановлен на неопределенный срок из-за положительного теста на коронавирус у центрового «Юты» Руди Гобера. Впоследствии заболел его партнер по команде Донован Митчелл.

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