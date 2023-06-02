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Йокич и Мюррэй — третья связка в истории с 10+ передачами у обоих в финале НБА

Руслан Минаев
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Игроки «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй повторили редкое достижение в истории финалов НБА.

В первом матче серии с «Майами» (104:93) центровой и разыгрывающий оформили по 10 результативных передач.

По данным NBA Stats, это лишь третий случай в истории НБА. Ранее по 10 передач записывали на свой счет только две связки игроков: Майкл Джордан и Скотти Пиппен (трижды в составе «Чикаго») и Мэджик Джонсон и Джеймс Уорти (дважды в составе «Лейкерс»).

баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Майкл Джордан
Никола Йокич
Скотти Пиппен
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