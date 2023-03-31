Игроки «Бостона» Тейтум и Браун повторили рекорд Коби и Шака времен «Лейкерс»

Игроки «Бостона» Джейсон Тейтум и Джейлен Браун в этом сезоне регулярного чемпионата НБА провели десять матчей, в которых каждый из них набирал 30 очков.

Таким образом, дуэт повторил результат Коби Брайанта и Шакила О`Нила времен их выступлений за «Лейкерс». В сезоне-2002/03 звездный дуэт также набирал по 30 очков каждый в 10 матчах сезона.

25-летний Тейтум в этом сезоне набирает в среднем 30,2 очка, 8,9 подбора и 4,6 передачи. У 26-летнего Брауна — 26,9 очка, 6,9 подбора и 3,4 передачи.