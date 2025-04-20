Игрок «Сакраменто» Дерозан устроил драку в суши-ресторане

Легкий форвард «Сакраменто» Демар Дерозан стал участником драки в суши-ресторане в Калифорнии, сообщает TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, на следующий день после вылета «Кингз» из плей-ин НБА. По словам свидетеля, конфликт возник на фоне того, что один из посетителей поднес к лицу баскетболиста телефон с включенным фонариком. Дерозан выбил гаджет из рук мужчины, после чего завязалась потасовка.

На видео из ресторана, опубликованном TMZ, запечатлено, как спортсмен набросился на лежащего на полу мужчину, а тот требовал вернуть ему телефон. По информации источника, посетитель в ходе драки получил травмы. В настоящее время ведется расследование инцидента.

35-летний Дерозан является олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Он выступает за «Сакраменто» с 2024 года. Ранее американец играл в «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Торонто».