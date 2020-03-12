Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Игрок НБА с положительным результатом на коронавирус тренировался в колледже Бруклина

06:41

Президент колледжа Эмерсон Ли Пелтон сообщил, что центровой «Юты» Руди Гобер, у которого был обнаружен коронавирус, занимался в тренажерном зале колледжа с 5 по 6 марта. Тренировка произошла во время весенних каникул в учебном заведении. Игрок готовился к матчу против «Бостона».

?Напомним, сегодня два матча НБА были перенесены из-за того, что один из игроков «Джаз» сдал положительный тест на коронавирус. Затем было объявлено о паузе в регулярном чемпионате.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир