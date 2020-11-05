Игрок НБА обвинил звезд лиги в эгоизме

НБА и профсоюз игроков ведут переговоры по дате старта нового сезона.

Ряд звездных баскетболистов, включая Леброна Джеймса из «Лейкерс», выступали за перенос старта на январь, что обернулось бы дополнительными финансовыми потерями. Известный игрок лиги, который пожелал остаться анонимным, раскритиковал позицию коллег.

«Удивительно, как много людей, твердо стоящих на ногах с точки зрения финансов, забывают о большинстве, у которого все гораздо сложнее, — приводит слова баскетболиста The Athletic. — Иногда мы ведем себя так, как будто у всех в лиге максимальные контракты. Мы уже знаем, что по множеству причин потолок зарплат будет падать, причем сильно. Для некоторых пришло время собраться вместе и подумать о парнях, которые находятся у подножия пирамиды».