Игрок «Клипперс» оштрафован на 25 тысяч долларов за бросок мяча на трибуны

Разыгрывающий «Клипперс» Патрик Беверли оштрафован на 25 тысяч долларов. Такое наказание он получил за то, что бросил мяч на трибуны в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс» (112:102), сообщает ESPN.

После штрафа от НБА Беверли в своем аккаунте в Twitter написал, что не изменит свое поведение и продолжит радовать болельщиков. Баскетболист также опубликовал сообщение благодарности от жены фаната, который поймал мяч на трибуне.