Игрок «Клипперс» оштрафован на 25 тысяч долларов за бросок мяча на трибуны
09:55
Разыгрывающий «Клипперс» Патрик Беверли оштрафован на 25 тысяч долларов. Такое наказание он получил за то, что бросил мяч на трибуны в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс» (112:102), сообщает ESPN.
После штрафа от НБА Беверли в своем аккаунте в Twitter написал, что не изменит свое поведение и продолжит радовать болельщиков. Баскетболист также опубликовал сообщение благодарности от жены фаната, который поймал мяч на трибуне.
It's ok. I won't change??? https://t.co/g3eGnrmj12 pic.twitter.com/3HI4D9zkoT— Patrick Beverley (@patbev21) October 24, 2019
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