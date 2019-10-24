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Игрок «Клипперс» оштрафован на 25 тысяч долларов за бросок мяча на трибуны

09:55
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Разыгрывающий «Клипперс» Патрик Беверли оштрафован на 25 тысяч долларов. Такое наказание он получил за то, что бросил мяч на трибуны в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Лейкерс» (112:102), сообщает ESPN.

После штрафа от НБА Беверли в своем аккаунте в Twitter написал, что не изменит свое поведение и продолжит радовать болельщиков. Баскетболист также опубликовал сообщение благодарности от жены фаната, который поймал мяч на трибуне.

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