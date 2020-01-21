Игрок «Бостона» впервые в карьере обыграл Леброна. До этого он проиграл 28 встреч подряд

Во вторник ночью разыгрывающий «Бостона» Кемба Уокер набрал 20 очков в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (139:107). Для 29-летнего спортсмена эта победа стала первой в играх против команд Леброна Джеймса.

— Рад, что удалось обыграть его хотя бы раз, пока он не закончил карьеру, — приводит слова Уокера ESPN.

Уокер выступает в НБА с 2011 года, за все это время он 28 раз уступал командам, за которые играл Леброн. Это второй показатель в истории лиги по поражениям в очных встречах против определенного баскетболиста, рекорд принадлежит Шерману Дугласу, который 30 раз уступал в матчах против Майкла Джордана и не одержал ни одной победы.