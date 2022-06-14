Тэйтум о поражении в пятом матче с «Голден Стэйт»: «Серия еще не закончена. Мы уже попадали в подобные ситуации»

Форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум прокомментировал поражение от «Голден Стэйт» (94:104) в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.

«Нам нужно сохранять уверенность. Нам же не нужно выиграть два матча за один день. Сначала надо победить в пятницу. Мы уже попадали в подобные ситуации. Серия еще не закончена. Нам нужна победа в шестом матче, это все, о чем мы сейчас думаем», — сказал на послематчевой пресс-конференции Тэйтум.

«Бостон» уступает «Голден Стэйт» в серии со счетом 2-3. Шестой матч пройдет 17 июня, начало — в 4.00 (мск).