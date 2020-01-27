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Игрок «Атланты» вышел на матч в майке с номером «8» в честь Коби Брайанта

10:10
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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг провел первую минуту матча регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» в майке с номером «8» в память о погибшем легендарном баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте. Янг набрал 45 очков и 14 результативных передач, а его «Хоукс» победили «Уизардс» (152:133).

В воскресенье, 26 января, 41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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