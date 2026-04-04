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«Хьюстон» выиграл у «Юты», Дюрант набрал 25 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Хьюстон» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:106. Форвард «Рокетс» Кевин Дюрант набрал 25 очков.

В других встречах «Милуоки» на своем паркете проиграл «Бостону» (101:133), а «Торонто» выиграл у «Мемфиса» (128:96).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бостон» — 101:133 (26:43, 29:32, 21:30, 25:28)

М: Принс (18), Грин (15), Нэнс (14 + 10 подборов), Кузма (14).

Б: Браун (26), Тейтум (23 + 11 подборов), Кета (19 + 10 подборов), Уайт (17).

«Хьюстон» — «Юта» — 140:106 (34:22, 35:28, 38:28, 33:28)

Х: Дюрант (25), Томпсон (21), Шенгюн (19), Смит (18).

Ю: Уильямс (27 + 11 подборов), Бэйли (22), Сенсабо (20), Филиповски (17).

«Мемфис» — «Торонто» — 96:128 (21:26, 20:33, 31:37, 24:32)

М: Джексон (30), Кауард (15), Смолл (14).

Т: Барретт (25), Мюррэй-Бойлс (19), Ингрэм (17).

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БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Торонто Рэпторз
БК Хьюстон Рокетс
БК Юта Джаз
Кевин Дюрант
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