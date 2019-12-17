«Хьюстон» вырвал победу у «Сан-Антонио», «Оклахома» отыграла «-26» у «Чикаго»

«Хьюстон» (18-8) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» (10-16) — 109:107. В конце второй четверти «ракетчики» уступали «-25», но смогли отыграться и выйти вперед. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Рассел Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

В параллельной встрече «Оклахома» (12-14) обыграла «Чикаго» (10-19) — 109:106. «Быки» имели преимущество в 26 очков, но упустили его.

В другом матче «Мемфис» (10-17) обыграл «Майами» (19-8) — 118:111.

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«Оклахома» — «Чикаго» — 109:106 (16:37, 33:31, 33:22, 27:16)

«Мемфис» — «Майами» — 118:111 (36:32, 37:26, 22:28, 23:25)

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 109:107 (21:35, 32:37, 30:17, 26:18)

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков