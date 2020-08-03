«Хьюстон» вырвал победу у «Милуоки», Адетокунбо и Миддлтон отметились дабл-даблами
06:24
«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Милуоки» — 120:116. «Ракетчики» уступали 115:116, но смогли выиграть.
В составе «Бакс» дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (36 очков и 18 подборов) и Крис Миддлтон (27 баллов и 12 подборов). У «Хьюстона» 31 очко на счету Рассела Уэстбрука.
«Хьюстон» (42-24) одержал третью победу подряд. У «Милуоки» (54-13) четвертое поражение в пяти последних матчах.
Баскетбол
НБА
«Хьюстон» — «Милуоки» — 120:116 (32:29, 30:25, 27:36, 31:26)
Х: Уэстбрук (31), Харден (24)
М: Адетокунбо (36+18 подборов), Миддлтон (27+12 подборов)
3 августа.
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