«Хьюстон» вырвал победу у «Милуоки», Адетокунбо и Миддлтон отметились дабл-даблами

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Милуоки» — 120:116. «Ракетчики» уступали 115:116, но смогли выиграть.

В составе «Бакс» дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (36 очков и 18 подборов) и Крис Миддлтон (27 баллов и 12 подборов). У «Хьюстона» 31 очко на счету Рассела Уэстбрука.

«Хьюстон» (42-24) одержал третью победу подряд. У «Милуоки» (54-13) четвертое поражение в пяти последних матчах.

Баскетбол

НБА

«Хьюстон» — «Милуоки» — 120:116 (32:29, 30:25, 27:36, 31:26)

Х: Уэстбрук (31), Харден (24)

М: Адетокунбо (36+18 подборов), Миддлтон (27+12 подборов)

3 августа.