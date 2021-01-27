«Хьюстон» обыграл «Вашингтон», несмотря на 33 очка Била

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке обыграл «Вашингтон» (107:88). Самым результативным игроком встречи стал защитник столичной команды Брэдли Бил, в активе которого 33 очка, пять подборов и четыре результативные передачи.

После этой победы «Рокетс» поднялись на 11-е место на «Западе», «Вашингтон» продолжает занимать последнюю позицию на «Востоке».

НБА. Регулярный сезон.

«Хьюстон» — «Вашингтон» — 107:88 (26:29, 30:23, 19:18, 32:18)