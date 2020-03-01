«Хьюстон» в овертайме победил «Бостон», Уэстбрук набрал 41 очко
«Бостон» (41-18) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме уступил «Хьюстону» (39-20) — 110:111. «Кельты» сравняли счет на последней секунде основного времени, Джейлену Брауну удался точный трехочковый. Перед этим Джейсон Тейтум целенаправленно смазал штрафной бросок.
Tatum's heads up miss and Brown's 3 force OT. #Celtics pic.twitter.com/bZ4GIr4JOS— NBA (@NBA) March 1, 2020
Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Рассел Уэстбрук, набравший 41 очко.
«Хьюстон» одержал шестую победу подряд.
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«Бостон» — «Хьюстон» — 110:111 ОТ (28:19, 28:26, 22:36, 26:23, 6:7)
Б: Тейтум (32+13 подборов), Смарт (26)
Х: Уэстбрук (41)
1 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/