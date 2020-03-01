«Хьюстон» в овертайме победил «Бостон», Уэстбрук набрал 41 очко

«Бостон» (41-18) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА в овертайме уступил «Хьюстону» (39-20) — 110:111. «Кельты» сравняли счет на последней секунде основного времени, Джейлену Брауну удался точный трехочковый. Перед этим Джейсон Тейтум целенаправленно смазал штрафной бросок.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Рассел Уэстбрук, набравший 41 очко.

«Хьюстон» одержал шестую победу подряд.

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«Бостон» — «Хьюстон» — 110:111 ОТ (28:19, 28:26, 22:36, 26:23, 6:7)

Б: Тейтум (32+13 подборов), Смарт (26)

Х: Уэстбрук (41)

1 марта.