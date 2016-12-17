17:25 17 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Хьюстон" установил рекорд НБА по трехочковым, Харден – клубный рекорд по трипл-даблам

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Игроки "Хьюстона" забросили 24 трехочковых из 61 попытки в матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеаном" (122:100). Оба показателя стали рекордными в истории лиги.

Также трипл-дабл в этой встрече оформил лидер "Рокитс" Джеймс Харден. Этот трипл-дабл стал для защитника вторым подряд, шестым в сезоне и пятнадцатым в "Хьюстоне", что позволило ему установить новый клубный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало легенде техасцев Хакиму Оладжьювону.

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