"Хьюстон" снова обыграл "Юту"

"Хьюстон" в третьем матче первого раунда плей-офф НБА обыграл "Юту" со счетом 104:101.
Самым результативным в составе гостей стал Джеймс Харден, который набрал 22 очка и отдал 10 результативных передач.
У хозяев площадки Донован Митчелл набрал 34 очка.
"Хьюстон" повел в серии со счетом 3-0. Следующий матч состоится в Солт-Лейк-Сити 21 апреля.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
Третий матч
"Юта" – "Хьюстон" – 101:104 (30:28, 25:22, 21:24, 25:30)
Счет в серии: 0-3
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2018-2019/
Загрузка...