«Хьюстон» разгромил «Чикаго», Харден набрал 42 очка

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА потерпел разгромное поражение от «Хьюстона» — 94:117. Самым результативным игроком встречи стал защитник «ракетчиков» Джеймс Харден, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 42 очка, 10 подборов и 9 результативных передач.

В параллельной встрече «Бостон» также на выезде разгромил «Сан-Антонио» — 115:135. «Даллас» одержал выездную победу над «Мемфисом» — 138:122.

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«Сан-Антонио» — «Бостон» — 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31)

10 ноября.

«Мемфис» — «Даллас» — 122:138 (34:31, 28:37, 29:36, 31:34)

10 ноября.

«Чикаго» — «Хьюстон» — 94:117 (27:20, 22:30, 18:36, 27:31)

10 ноября.

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