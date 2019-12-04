Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио», несмотря на 50 очков Хардена

07:42
Теги:

«Сан-Антонио» во втором овертайме переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (135:133). «Рокитс» потерпели третье поражение в последних трех встречах.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Хьюстон» Джеймс Харден, набравший 50 очков.

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» идет 5-м, а «Спэрс» — 12-ми.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 135:133 2ОТ (27:25, 32:38, 22:34, 34:18, 11:11, 9:7)

С: Уокер (28), Форбс (25), Дерозан (23).

Х: Харден (50), Капела (22 + 21 подбор), Риверс (19).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир