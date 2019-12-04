«Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио», несмотря на 50 очков Хардена
«Сан-Антонио» во втором овертайме переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (135:133). «Рокитс» потерпели третье поражение в последних трех встречах.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Хьюстон» Джеймс Харден, набравший 50 очков.
В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» идет 5-м, а «Спэрс» — 12-ми.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 135:133 2ОТ (27:25, 32:38, 22:34, 34:18, 11:11, 9:7)
С: Уокер (28), Форбс (25), Дерозан (23).
Х: Харден (50), Капела (22 + 21 подбор), Риверс (19).
Lonnie Walker IV's career-high 28 PTS and DeMar DeRozan's clutch play late propel the @spurs to the 22-point comeback double-OT win! #GoSpursGo— NBA (@NBA) December 4, 2019
DeRozan: 23 PTS, 9 AST
Bryn Forbes: 25 PTS
Jakob Poeltl: 6 PTS, 15 REB, 5 BLK
James Harden: 50 PTS
Clint Capela: 22 PTS, 21 REB pic.twitter.com/qJ5lFuToi8
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