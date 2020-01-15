«Хьюстон» проиграл «Мемфису» несмотря на 41 очко Хардена
«Мемфис» на своем паркете выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА (121:110). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 41 очко.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо помог своей команде обыграть «Нью-Йорк», набрав 37 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)
М: Адетокунбо (37), Миддлтон (17), Ильясова (14).
Н: Рэндл (25 + 15 подборов), Барретт (22), Портис (20).
«Мемфис» — «Хьюстон» — 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27)
М: Морант (26), Брукс (24), Валанчюнас (19).
Х: Харден (41), Гордон (23), Капела (16 + 16 подборов).
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