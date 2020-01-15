«Хьюстон» проиграл «Мемфису» несмотря на 41 очко Хардена

«Мемфис» на своем паркете выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА (121:110). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 41 очко.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо помог своей команде обыграть «Нью-Йорк», набрав 37 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)

М: Адетокунбо (37), Миддлтон (17), Ильясова (14).

Н: Рэндл (25 + 15 подборов), Барретт (22), Портис (20).

«Мемфис» — «Хьюстон» — 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27)

М: Морант (26), Брукс (24), Валанчюнас (19).

Х: Харден (41), Гордон (23), Капела (16 + 16 подборов).

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