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«Хьюстон» продлил победную серию, Харден набрал 37 очков

06:28
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«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (123:112). «Рокетс» одержали четвертую победу кряду.

Самы результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 37 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 123:112 (36:33, 36:24, 29:29, 22:26)

Х: Харден (37), Маклемор (17), Гордон (16).

Н: Барретт (21), Рэндл (17 + 12 подборов), Смит (15).

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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