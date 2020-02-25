«Хьюстон» продлил победную серию, Харден набрал 37 очков
06:28
«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА (123:112). «Рокетс» одержали четвертую победу кряду.
Самы результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 37 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «Нью-Йорк» — 123:112 (36:33, 36:24, 29:29, 22:26)
Х: Харден (37), Маклемор (17), Гордон (16).
Н: Барретт (21), Рэндл (17 + 12 подборов), Смит (15).
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