«Хьюстон» прервал победную серию «Бостона» из семи матчей, Харден набрал 42 очка

«Хьюстон» (34-20) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Бостон» (37-16) — 116:105. «Кельты» уступили впервые за восемь встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 42 очка. Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Бостон» — 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34)

Х: Харден (42), Уэстбрук (36+10 подборов)

Б: Хэйворд (20)

12 февраля.