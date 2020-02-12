«Хьюстон» прервал победную серию «Бостона» из семи матчей, Харден набрал 42 очка
08:29
«Хьюстон» (34-20) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Бостон» (37-16) — 116:105. «Кельты» уступили впервые за восемь встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 42 очка. Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Хьюстон» — «Бостон» — 116:105 (23:19, 24:30, 31:22, 38:34)
Х: Харден (42), Уэстбрук (36+10 подборов)
Б: Хэйворд (20)
12 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/