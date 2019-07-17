"Хьюстон" подтвердил обмен Пола на Уэстбрука

"Хьюстон" на своем официальном сайте объявил о приобретении защитника Рассела Уэстбрука из "Оклахомы". "Тандер" получит взамен разыгрывающего Криса Пола, выбор первого раунда драфта в 2024 и 2026 годах а также возможность обменяться пиками первого раунда на драфтах в 2021 и 2025 годах.

В прошедшем сезоне Уэстбрук сыграл в 73 матчах, записывая на свой счет в среднем по 22,9 очка, 11,1 подбора и 10,7 передачи.

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