«Хьюстон» отчислил центрового Пэттона и подписал защитника Брукса

«Хьюстон» решил прекратить сотрудничество с центровым Джастином Пэттоном, сообщает сайт клуба.

Клуб отчислил 23-летнего бигмена. Пэттон провел 13 матчей за «Хьюстон», набирая 5,4 очка, 3,8 подбора, 1,1 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

Также клуб нашел замену отчисленному ранее защитнику Бену Маклемору. «Хьюстон» подписал двусторонний контракт с Эрмони Бруксом, ранее не выступавшим в НБА.