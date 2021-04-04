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«Хьюстон» отчислил центрового Пэттона и подписал защитника Брукса

4 апреля 2021, 23:10
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«Хьюстон» решил прекратить сотрудничество с центровым Джастином Пэттоном, сообщает сайт клуба.

Клуб отчислил 23-летнего бигмена. Пэттон провел 13 матчей за «Хьюстон», набирая 5,4 очка, 3,8 подбора, 1,1 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.

Также клуб нашел замену отчисленному ранее защитнику Бену Маклемору. «Хьюстон» подписал двусторонний контракт с Эрмони Бруксом, ранее не выступавшим в НБА.

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