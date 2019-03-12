"Хьюстон" одержал девятую победу подряд, несмотря на 40 очков защитника "Шарлотт" Уокера

"Хьюстон" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 118:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник защитник "Хорнетс" Кемба Уокер, который набрал 40 очков.

Лидер "Рокитс" Джеймс Харден набрал 28 очков и сделал 10 передач. Команда одержала девятую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" - "Шарлотт" - 118:106 (38:19, 33:25, 22:36, 25:26)

Х: Харден (28+10 передач), Гордон (22), Капела (19+15 подборов).

Ш: Уокер (40+10 подборов), Камински (15), Бэкон (13).