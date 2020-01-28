«Хьюстон» обыграл «Юту» без Хардена и Уэстбрука
07:51
«Юта» (32-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Хьюстону» (29-17) — 117:126. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Эрик Гордон, набравший 50 очков. В составе «ракетчиков» отсутствовали Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Хьюстон» — 117:126 (20:28, 26:31, 29:28, 42:39)
Ю: Митчелл (36), Богданович (30)
Х: Гордон (50)
28 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/