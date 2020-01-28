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«Хьюстон» обыграл «Юту» без Хардена и Уэстбрука

07:51
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«Юта» (32-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Хьюстону» (29-17) — 117:126. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Эрик Гордон, набравший 50 очков. В составе «ракетчиков» отсутствовали Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Хьюстон» — 117:126 (20:28, 26:31, 29:28, 42:39)

Ю: Митчелл (36), Богданович (30)

Х: Гордон (50)

28 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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