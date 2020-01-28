«Хьюстон» обыграл «Юту» без Хардена и Уэстбрука

«Юта» (32-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступила «Хьюстону» (29-17) — 117:126. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Эрик Гордон, набравший 50 очков. В составе «ракетчиков» отсутствовали Рассел Уэстбрук и Джеймс Харден.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Хьюстон» — 117:126 (20:28, 26:31, 29:28, 42:39)

Ю: Митчелл (36), Богданович (30)

Х: Гордон (50)

28 января.